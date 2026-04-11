San Francesco d’Assisi: Fermo, nel pomeriggio presentazione del volume “Il mio testamento”

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, presso la Biblioteca centrale dei Frati cappuccini delle Marche, a Fermo, la presentazione del libro “Il mio Testamento. Le ultime parole di Francesco ai suoi frati” di fra Pietro Maranesi. L’incontro avrà inizio alle 16.30.

Il libro – viene spiegato in una nota – si confronta con il Testamento di san Francesco in cui l’identità personale del santo, divenuta esperienza comunitaria, si fonde con le esortazioni ai confratelli sulle posizioni da assumere per contemplare la luce di Gesù Cristo, costituendo la base ideale per comprendere la vocazione e l’opera dei “frati minori”.

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