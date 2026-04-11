Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata in onda domani il ricordo e le opere di suor Paola

Suor Paola D’Auria — per tutti, semplicemente suor Paola — sarà la protagonista della puntata di domenica 12 aprile di Sulla via di Damasco, in onda su Rai Tre, alle 7.30. Un ritratto intenso e vibrante dedicato a una donna innamorata di Dio, scomparsa lo scorso anno, ma ancora viva nel ricordo collettivo: volto noto di Quelli che il calcio, tifosa appassionata della Lazio, fondatrice e anima instancabile dell’ass.ne So.Spe. Più di una casa d’accoglienza, la So.Spe è un luogo che respira: qui l’ospitalità diventa vocazione quotidiana e la fragilità si trasforma in possibilità. Accanto a Eva Crosetta, padre Vittorio Trani, cappellano del Carcere Regina Coeli, Patrizia D’amico, volontaria, e Gionata Ronconi, responsabile dell’associazione e nipote di suor Paola: voci e memoria di un’eredità umana e spirituale che continua a germogliare. In scaletta, ampio spazio anche al racconto delle attività dell’associazione, con la testimonianza di amici e volontari che ogni giorno si prendono cura di persone fragili, accompagnandole in percorsi di fiducia e autonomia. Nel finale del programma di Vito Sidoti, Eva Crosetta e Emiliano Fiore, la storia di Fareba. Fuggita dall’Afghanistan e sopravvissuta alla violenza domestica in Italia, Fareba trova alla So.Spe. una seconda possibilità. Al suo fianco, Suor Paola — per lei “una nonna” — guida silenziosa di un percorso di rinascita.

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