Autismo: Roma, domani torna la stracittadina “Run for Autism”. Il sostegno del Forum regionale del Terzo settore

Si svolgerà domenica 12 aprile 2026 a Roma la nuova edizione di “Run for Autism”, la corsa organizzata dagli amici associati di Progetto Filippide. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza per l’Autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, saranno per le strade della Capitale tanti atleti – giovani e non – con disturbi dello spettro autistico o altre affezioni che gareggeranno nel percorso di 10 chilometri o nella più breve Stracittadina. La portavoce del Forum Terzo settore del Lazio, Francesca Danese, saluta l’iniziativa sottolineando: “Come ogni anno, il Forum Terzo Settore del Lazio sostiene con particolare calore ‘Run for Autism 2026’ e tutte le iniziative connesse a questo straordinario evento sportivo e inclusivo. Infatti, per la sua eccezionale unicità europea, la corsa vede il gareggiare assieme di persone – ragazzi e ragazze – con autismo e disabilità differenti e runner normodotati. Per questa importanza e peculiarità, – aggiunge Danese – la scorsa edizione del 2025 è stata inserita nel quadro degli eventi del progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo. Il Forum Terzo settore del Lazio ringrazia ancora una volta il presidente di Progetto Filippide, Nicola Pintus, e il suo grande impegno profuso per questa sempre bella e così internazionale manifestazione di sport solidale”, conclude Danese.

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