Ucraina: un francobollo speciale in onore di Papa Leone XIV per il sostegno al ritorno dei bambini ucraini deportati

(Foto Ugcc)

Ieri, giovedì 9 aprile, è stato ufficialmente presentato un francobollo speciale con l’immagine di Papa Leone XIV nell’edificio dell’Ufficio Postale Centrale di Kiev. Il francobollo è stato emesso – informa l’Ugcc – come “segno di gratitudine verso la Santa Sede per la sua partecipazione attiva al ritorno di bambini ucraini rapiti illegalmente”. Le parole centrali poste sul francobollo riportano una frase di papa Leone XIV: “La guerra non avrà il sopravvento. E i bambini hanno il diritto ad una pace autentica, giusta e durevole”. Alla solenne presentazione del francobollo hanno partecipato il nunzio apostolico in Ucraina l’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina (Ugcc), Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, la vicepresidente della Verkhovna Rada dell’Ucraina, Olena Kondratyuk, deputati e rappresentanti delle autorità statali e del corpo diplomatico.

L’immagine ritratta sul francobollo ricrea uno dei momenti del pellegrinaggio in Vaticano come parte dell’Anno Giubilare della Speranza, quando il Santo Padre benedisse un bambino con un nastro blu e giallo tra le mani. “Le parole incise sia sul francobollo che sulla busta sono molto importanti, perché sono le parole di Papa Leone. Assicura che la guerra non avrà mai l’ultima parola. E ogni bambino ha diritto a una pace giusta”, ha sottolineato Shevchuk. Il capo dell’Ugcc ha espresso la speranza che, attraverso questa iniziativa, la voce dell’Ucraina e l’appello alla protezione dei bambini ucraini vengano ascoltati in tutto il mondo.