Diocesi: Termoli-Larino, da oggi accolte reliquie di santa Bernadette, statua della Madonna di Lourdes e un pezzo di grotta

Da oggi e fino a mercoledì 15 aprile le reliquie di santa Bernadette Soubirous, la statua della Madonna di Lourdes e un pezzo di grotta saranno accolti nella diocesi di Termoli-Larino. L’evento è organizzato dall’Unitalsi Molise e sarà accolta dalla sottosezione di Termoli.

L’arrivo della reliquia è in programma nel pomeriggio di oggi, alle 15, all’Hospice di Larino dove il vescovo Claudio Palumbo presiederà la celebrazione eucaristica. Alle 17 è previsto l’arrivo in piazza Vittorio Emanuele con la processione in concattedrale dove, alle 17.30 verrà recitato il rosario meditato; seguirà alle 19 la messa mentre il 20.30 si terrà la veglia mariana. La prima parte della mattinata di sabato sarà dedicata alla preghiera personale in concattedrale; alle 11.30 la recita del rosario meditato. Nel pomeriggio, alle 15.30, le reliquie partiranno per San Martino in Pensilis, con arrivo alle 16 presso la Casa famiglia. Da lì partirà la processione verso la chiesa, dove sarà celebrata la messa.

Domenica mattina, alle 9, le reliquie giungeranno all’Istituto “Sacro Cuore” di Santa Croce di Magliano, per poi essere trasferite nella chiesa parrocchiale. Alle 11 la messa, nel pomeriggio, alle 16.30, il rosario e il saluto alla comunità. In serata, per le 18, è previsto l’arrivo nella chiesa di San Francesco a Termoli. La giornata di lunedì si aprirà alle 10 con la visita delle reliquie nelle corsie dell’ospedale “San Timoteo”. Nel pomeriggio, alle 15.30, l’accoglienza presso l’“Opera Serena”. Alle 19, poi, nella chiesa di San Francesco, il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica. Durante il resto della giornata, sarà possibile sostare per la preghiera personale. Martedì 14 aprile, alle 9.30, si terrà l’accoglienza alla Casa di riposo “Villa S. Maria” di Montenero di Bisaccia, dove mons. Palumbo celebrerà la messa. Il pellegrinaggio delle

reliquie, dell’Immagine e della roccia proseguirà poi verso il santuario “Maria SS. di Bisaccia” dove rimarranno fino alla mattina del 15 aprile. Mercoledì, dopo la messa delle 9.30, partiranno poi alla volta di Trivento.

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