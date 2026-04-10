Diocesi: Salerno, oggi pomeriggio “Sentieri dello sport – Trekking con il Rosario in mano”

È in programma oggi, venerdì 10 aprile, alle 15, “Sentieri dello sport – Trekking con il Rosario in mano” che partirà dall’abitato di San Mango Piemonte per raggiungere l’eremo di San Magno. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per la Pastorale del tempo libero e sport dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con la parrocchia di SS. Nicola e Matteo, il Centro missionario diocesano, la Pastorale familiare, la Pastorale giovanile, l’Ufficio catechistico, la Pro Loco di San Mango e l’Anspi (Comitato sonale di Salerno).

“Non posso che rallegrarmi per l’iniziativa Sentieri dello sport, promossa dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo libero e sport della nostra arcidiocesi, in collaborazione con altri Uffici diocesani ed enti che hanno a cuore la realtà giovanile, perché unisce in sé diverse dimensioni importanti della vita di un giovane, ma non solo: il contatto con la natura, la dimensione sportiva, l’aspetto spirituale, la spinta alla socializzazione – osserva l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, mons. Andrea Bellandi –. Ritengo che debbano moltiplicarsi iniziative di questo genere che aiutano anche a liberarsi per qualche ora dalla dipendenza dalle piattaforme social”.

“L’idea di promuovere il Trekking con il Rosario in mano nasce da un’esperienza personale realizzata negli anni scorsi, quando con un gruppo di amici, percorrevamo i sentieri di montagne e colline, alla scoperta delle bellezze naturali e delle croci, Eremi e Santuari che puntualmente trovavamo in cima – aggiunge la direttrice dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero e sport, Paola Berardino –. Ci veniva naturale, nel cammino di discesa, prendere il Rosario e recitare le Ave Maria, con il cuore pieno di gioia e gratitudine per il Signore che ha creato tutte le cose”.

Il raduno è fissato in piazza Jacopo Sannazzaro (davanti alla chiesa di S. Maria a Corte), alle 15.

La partecipazione è libera. Info: pastoralesport@diocesisalerno.it.

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