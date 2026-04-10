Salute mentale: Consorzio Farsi prossimo, contest artistico riservato ai 16-30enni

Un contest di illustrazione e fumetto per parlare di salute mentale e benessere psicologico dei giovanissimi. “E proprio i giovani – segnala il Consorzio Farsi prossimo di Milano – sono i protagonisti chiamati a partecipare con le loro idee e opere in questa iniziativa che lancia in questi giorni il Consorzio, all’interno del più ampio progetto ‘Skizzi e Storie’, nato per offrire ai ragazzi spazi di espressione e confronto sul tema della salute mentale”. “Siamo tutti skizzati” è il titolo del contest, che verrà presentato con una diretta Instagram sul canale @skizziestorie lunedì 13 aprile, alle 16.45. Verrà presentato il progetto, illustrato il regolamento e le modalità di partecipazione, e saranno anche offerti spunti creativi a chi desidera candidarsi. Infine, spazio alle domande dei partecipanti. “Il tema del contest artistico è il benessere e la salute mentale, intesa non solo come assenza di malattia, ma un equilibrio psicologico, emotivo e sociale che riguarda ciascuno di noi. Attraverso il disegno, l’illustrazione e il fumetto, i partecipanti sono invitati a raccontare sensazioni, sfide quotidiane, come le aspettative scolastiche o le relazioni, e il coraggio di chiedere aiuto, trasformando le proprie emozioni in scenari visibili e condivisibili. Come suggerisce il titolo, non serve necessariamente un’opera complessa: a volte basta uno ‘skizzo’ per comunicare un mondo interiore”. Il contest è aperto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni su tutto il territorio nazionale.

“Cosa inviare: una tavola o illustrazione originale e inedita (in formato pdf, bianco e nero o colori), un titolo, una breve presentazione dell’opera e una breve biografia artistica”. Si specifica che è vietato l’utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale, pena l’esclusione. Gli elaborati devono essere inviati entro il 22 maggio 2026, esclusivamente tramite il form sul sito web fuorilatesta.consorziofarsiprossimo.org.

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti. I migliori 20 elaborati saranno pubblicati in un albo speciale e presentati sui canali social del progetto tra giugno e settembre 2026. Tra questi, i primi tre classificati riceveranno dei riconoscimenti economici sotto forma di gift card rispettivamente da 600, 400 e 200 euro.

L’evento di premiazione dei tre vincitori assoluti si terrà a ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Per scaricare il regolamento completo è possibile consultare il sito web ufficiale fuorilatesta.consorziofarsiprossimo.org.

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