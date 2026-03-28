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Violenza di genere: S.S. Lazio Women aderisce alla campagna Unicef “Non restare in silenzio”

La S.S. Lazio Women ha aderito alla campagna dell’Unicef Italia “Non restare in silenzio”, iniziativa dedicata al contrasto della violenza di genere con particolare attenzione alle ragazze adolescenti. Il tema è stato al centro dell’incontro che si è svolto il 21 marzo scorso allo stadio Fersini di Formello tra una delegazione di under 15 del Grifone Woman, in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, e alcune giovani calciatrici biancocelesti. All’appuntamento hanno preso parte Cristina Mezzaroma per la Lazio, Chiara Ricci, direttrice dell’Ufficio Sostenibilità e Climate Change dell’Uniceef Italia, e lo psicologo del club Vincenzo Chiavetta. “Con la campagna vogliamo promuovere consapevolezza tra le ragazze: la violenza va prevenuta, contrastata e non deve mai restare impunita” ha dichiarato Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Italia, ringraziando la Lazio Women per l’impegno. Mezzaroma ha ricordato alle giovani l’importanza di riconoscere i segnali di relazione malsana e di “non restare mai in silenzio”, sottolineando il ruolo dello sport come strumento educativo e culturale. La campagna dell’Unicef invita le adolescenti a riconoscere campanelli d’allarme come controllo, gelosia ossessiva, isolamento o paura, e incoraggia a chiedere aiuto rivolgendosi anche al numero 1522, gratuito e attivo h24.

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