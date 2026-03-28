Diocesi: Vittorio Veneto, la “Passione secondo Giovanni” nella Domenica delle Palme

Domenica 29 marzo, alle 18, nella cattedrale di Vittorio Veneto, sarà eseguita la Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach, proposta dall’orchestra da camera “Lorenzo Da Ponte” e dal coro Venice Monteverdi Academy, diretti dal maestro Ernest Hoetzl. L’iniziativa, intitolata “Il cammino verso l’Ottavo giorno”, rappresenta per la diocesi un modo nuovo di vivere la Domenica delle Palme attraverso musica e meditazione. “Una proposta artistica di valore e un aiuto a rivivere la Passione con profondità”, sottolinea il vescovo Riccardo Battocchio, che ricorda come verrà eseguita la versione originaria del 1724, con il grande coro iniziale “Herr, unser Herrscher”. In preparazione all’evento, il 24 marzo scorso si è tenuta al Castello vescovile un’introduzione all’ascolto dell’opera, curata dal compositore austriaco Wolfgang Sauseng, in dialogo con il vescovo. Il concerto è rivolto in particolare a presbiteri, diaconi, operatori pastorali e a tutti i fedeli, con ingresso libero.

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