Scuola: Catania, lunedì convegno sul progetto “@lab_school” contro le dipendenze giovanili

Si terrà lunedì 31 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, presso Palazzo Biscari a Catania, la conferenza di servizio provinciale sul progetto @lab_school – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze, giunta alla seconda annualità. L’incontro, rivolto a dirigenti scolastici e referenti per la promozione della salute delle scuole secondarie di primo e secondo grado, illustrerà i risultati raggiunti e le prospettive future del progetto, promosso nell’ambito della legge regionale 26/2024 e sostenuto dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale. Fulcro dell’iniziativa è l’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre”, scuola polo provinciale della Rete Salus – Scuole She (School for Health in Europe) Sicilia, che opera nei quartieri periferici di Catania. “Il nostro ruolo di scuola polo ha contribuito a consolidare una visione educativa più ampia, orientata allo sviluppo di competenze trasversali e alla partecipazione attiva degli studenti”, afferma la dirigente scolastica Loredana Argentino, che aggiunge: “Siamo sulla buona strada per continuare a crescere insieme”. L’obiettivo è rafforzare la rete provinciale, favorendo l’adesione di un numero crescente di scuole e studenti per rendere più incisive le azioni di prevenzione alle dipendenze in ambito giovanile.

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