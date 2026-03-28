Caritas Sardegna: online il primo numero di “Cronache di Luce”, storie di speranza dalle Caritas diocesane

È online sul sito di Caritas Sardegna il primo numero di “Cronache di Luce”, nuovo strumento di animazione e comunicazione curato dal coordinamento regionale delle Caritas diocesane. Il fascicolo, dal titolo “Camminiamo insieme verso la Pasqua”, vuole offrire una riflessione per il tempo quaresimale e raccontare il cammino condiviso con i poveri, nell’ottica della liberazione e della piena dignità delle persone. Nel titolo – spiegano i promotori – si sintetizza il messaggio dell’iniziativa: camminare indica il dinamismo della Chiesa e della Caritas; insieme significa operare “con” e non solo “per” i poveri; verso la Pasqua richiama un percorso di riscatto e restituzione della dignità. Il numero raccoglie storie provenienti dalle Caritas sarde, narrate da volontari, operatori, beneficiari e osservatori esterni: testimonianze di cadute e rinascite, di coraggio, fede e speranza, “profumate di Vangelo”. Il percorso, spiegano dalla Caritas, è introdotto da parole ispirate al messaggio quaresimale di papa Leone, che invita a un’astensione concreta: rinunciare alle parole che feriscono, disarmare il linguaggio, coltivare la gentilezza. Preghiera, digiuno e carità diventano così vie per custodire la fragilità e rafforzare la comunione. “Raccontiamo storie di luce – afferma don Marco Statzu, delegato regionale – perché l’ascolto di queste persone ha permesso loro di riprendere in mano la propria vita e ritrovare il senso del cammino”. Il primo numero è stato realizzato grazie alla collaborazione dei referenti comunicazione delle Caritas diocesane di Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Oristano, Ozieri, Sassari e Tempio-Ampurias, con grafica e impaginazione a cura di Roberto Fiori.

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