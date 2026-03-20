Solidarietà: Roma, lunedì Acli, Roma Capitale e associazioni di categoria e datoriali sigleranno un protocollo per il recupero delle eccedenze alimentari

È in programma per la mattinata di lunedì 23 marzo , presso la Centrale Montemartini di Roma, la firma del protocollo d’intesa tra Roma Capitale – tramite l’assessorato ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda e l’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti –, le Acli di Roma e provincia e le associazioni di categoria e datoriali per il recupero delle eccedenze alimentari nelle strutture alberghiere di Roma da destinare a finalità sociali. Dalle 11, moderati dalla giornalista Isabella Di Chio, interverranno Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Sabrina Alfonsi, assessora Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Lidia Borzì, vicepresidente delegata Acli di Roma, e rappresentanti di Unindustria Roma e Lazio, Confcommercio Roma e Lazio, Assohotel, Federalberghi Roma, Cna Roma e Lazio Turismo, Confesercenti, Assoturismo Roma e Lazio.

A seguire verrà presentata anche la campagna di sensibilizzazione dal titolo “The Art of Saving Food”, un’iniziativa di comunicazione sociale promossa e realizzata dalle Acli di Roma e Bbdo Italy che prevede, tra l’altro, la messa in onda di uno spot tv su reti nazionali, una campagna social, un podcast e la pubblicazione di un volume che propone la rilettura di 10 opere d’arte in chiave contemporanea legandole al tema del cibo e dello spreco alimentare. Interverranno anche Massimo Ciampa, segretario generale Mediafriends, Vittorio Maria De Bonis, critico d’arte, Monia D’Ottavi, responsabile comunicazione Acli Roma.

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