Diocesi: Sulmona-Valva, lunedì a Popoli Terme mons. Forte parlerà di “Eucaristia e Parola di Dio”

In preparazione al Congresso eucaristico diocesano previsto per l’ottobre 2026 a Sulmona, la comunità ecclesiale sarà coinvolta in un ciclo di conferenze intitolato “L’Eucaristia, cuore della vita cristiana”. Il primo appuntamento del percorso è in programma lunedì 23 marzo quando, alle 18 presso la chiesa di S. Francesco a Popoli Terme, mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, proporrà una riflessione sul tema “Eucaristia e Parola di Dio”. “La scelta di un teologo di fama internazionale e pastore della terra d’Abruzzo sottolinea l’importanza che la diocesi attribuisce a questo avvio”, viene spiegato in una nota, nella quale viene sottolineato che riscoprire il valore dell’Eucaristia oggi significa trovare risposte alle frammentazioni della modernità. In un mondo che corre, l’invito del Vescovo e della Diocesi è quello di fermarsi davanti a ‘un’iniziativa gratuita di Dio che convoca il suo popolo’, per citare mons. Fusco”.

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