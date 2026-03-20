Fine Ramadan: mons. Tisi (Trento) a comunità islamiche, “preghiamo insieme per la pace”

“Preghiamo insieme, come uomini e donne credenti, perché i nostri occhi possano vedere la pace”. Così l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, nel messaggio di augurio rivolto alle comunità islamiche presenti sul territorio trentino, ai loro presidenti, agli imam e a tutti i fedeli in occasione della conclusione del mese di Ramadan.

“La pace sia con Voi!” è il saluto con cui si apre il testo, nel quale viene sottolineato quanto sia grande, oggi, il bisogno di pace dell’umanità. “Eppure – sottolinea il presule –, il grido di pace che sale al Cielo dai poveri, dalla gente comune, dai bambini, dagli anziani – il grido che sale al Cielo anche dalla Madre Terra – continua ad essere soffocato dalle urla delle sirene, dal fragore delle bombe, dalla violenza delle armi”. Nel messaggio mons. Tisi evidenzia come le guerre e le ingiustizie siano spesso il risultato degli interessi di pochi, alimentati da una “assurda fame di denaro, di potere e di violenza”, che genera sofferenza e morte. L’arcivescovo invita quindi tutti i credenti a non rimanere in silenzio, ma a far sentire una voce comune per la pace, “la voce di voi musulmani e di noi cristiani, la voce di tutti i fedeli di ogni fede”, chiamati a promuovere dialogo, accoglienza, giustizia e carità.

Il messaggio si conclude con un augurio per la fine del Ramadan e con un ringraziamento per la testimonianza delle comunità islamiche sul territorio.

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