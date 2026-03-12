Scuola: Fism, una nuova veste grafica per il mensile “Prima i Bambini”

Una nuova veste grafica per il periodico della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne. “Prima i Bambini”, questo il titolo della rivista – diffusa in circa diecimila copie e diretta da Elisa Roncalli – verrà lanciata nella sua rinnovata veste a “Didacta Italia”, l’evento fieristico legato al mondo della scuola in corso a Firenze e distribuita gratuitamente allo stand della FISM. Il nuovo nuovo numero, oltre a uno speciale dedicato a “Didacta”, ampi servizi sul tema della libertà educativa e della denatalità, del Terzo Settore e dell’economia sociale. E poi le consuete rubriche riservate ad approfondimenti pedagogici, giuridici, religiosi, alle novità editoriali, alle quali si affianca ora quella sulla “qualità a scuola”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /