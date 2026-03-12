Diocesi: Pavia, per la Scuola di cittadinanza e partecipazione stasera incontro su “La giustizia riparativa”

Sarà dedicato a “La giustizia riparativa” il nuovo appuntamento della tredicesima edizione della Scuola di cittadinanza e partecipazione promossa dalla diocesi di Pavia attraverso il Servizio per la Pastorale sociale e dal Laboratorio di Nazareth in collaborazione con Fondazione Collegio universitario Santa Caterina da Siena e il supporto della Fondazione Monte di Lombardia.

L’incontro, ospitato stasera dalle 20 alle 22.30 presso il Collegio Fratelli Cairoli, sarà aperto dai saluti del vescovo Corrado Sanguineti. A introdurre e moderare la serata sarà Giovanni Angelo Lodigiani dell’Università degli studi dell’Insubria. Interverranno come relatrici Barbara Giovanna Bello dell’Università della Tuscia e Grazia Mannozzi, anch’essa docente dell’Università dell’Insubria, esperta di Diritto penale e di pratiche di giustizia riparativa.

Come viene sottolineato in una nota, “il tema della serata – sempre più attuale nel dibattito pubblico e giuridico – riguarda un modello di giustizia che mira non solo alla punizione del reato, ma alla ricostruzione delle relazioni ferite, al riconoscimento della responsabilità e alla possibile riconciliazione tra autore del reato, vittima e comunità. Un approccio che interpella profondamente anche la coscienza cristiana, perché fondato su percorsi di verità, responsabilità e perdono”.

