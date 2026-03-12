Diocesi: da ieri a Taranto accoglie le reliquie di San Padre Pio da Pietrelcina

Taranto accoglie le reliquie di San Padre Pio da Pietrelcina. Sono giunte nel pomeriggio di ieri in episcopio, poi la processione con la celebrazione eucaristica nella basilica cattedrale di san Cataldo presieduta dall’arcivescovo della diocesi ionica, mons.Ciro Miniero. Al termine le reliquie sono state traslate nella chiesa di San Domenico, dove tra confessioni e preghiera personale, i fedeli hanno potuto sostare dinanzi alle reliquie fino a notte. Il programma è a cura dell’associazione ‘Taranto per San Pio’ e della confraternita dell’Addolorata e San Domenico. “Una figura straordinaria che non solo ha mostrato vicinanza a quelli che soffrono, penso all’ospedale – ha ricordato l’arcivescovo Miniero – ma ha accolto persone nella sua casa ogni giorno per dare conforto e speranza”. Questo pomeriggio nell’aula Magna del polo jonico dell’Università degli Studi di Bari, la testimonianza della figlia spirituale del frate santo, Irene Gaeta che ha parlato del progetto di un ospedale oncologico pediatrico a Drapia, in Calabria. Domani invece al teatro Orfeo, nel centro cittadino, l’associazione ‘Taranto per San Pio’, che si occupa di sostenere ragazzi con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, presenterà uno spettacolo in cui saranno coinvolti. Canteranno accompagnati da Annalisa Minetti, madrina del progetto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /