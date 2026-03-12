Sanità: Roma, al Sant’Eugenio il 14 marzo una tavola rotonda sul tumore del colon-retto

Si terrà sabato 14 marzo alle 9 presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma la tavola rotonda “Cancro del colon-retto: dallo screening alla sperimentazione scientifica… what’s next?”, organizzata dalla dottoressa Valeria D’Ovidio, dirigente medico e coordinatore della Uosd di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. L’evento, inserito nel mese europeo dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, è rivolto agli specialisti del settore e coinvolge i presidenti attuali e past delle società regionali di gastroenterologia del Lazio, Aigo e Sied, con relatori provenienti da tutta Italia. Al centro del dibattito l’innovazione diagnostica e terapeutica, l’uso dell’intelligenza artificiale nei programmi di screening, le tecniche endoscopiche e mininvasive, la gestione dei pazienti fragili e il ruolo del microbiota intestinale nella diagnosi e nella scelta delle terapie. Nel 2023 sono stati stimati in Italia circa 26mila casi di tumore del colon-retto negli uomini e 24mila nelle donne. Negli ultimi anni il numero dei casi negli under 50 è raddoppiato. Ad oggi, sottolineano gli organizzatori, “la prevenzione rimane una delle armi più efficaci per ridurre l’incidenza e la mortalità del tumore”.

