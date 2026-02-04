Vescovi marchigiana: a confronto su pastorale, educazione e progetti regionali

(Foto Cem)

Si è svolta ad Ancona, nei giorni 3 e 4 febbraio, la riunione ordinaria dei vescovi della Cem-Conferenza episcopale marchigiana, occasione di confronto sulle principali priorità pastorali e organizzative della Regione ecclesiastica. Al centro dei lavori, la condivisione delle esperienze maturate nel corso del 2025 nell’ambito del progetto “Pellegrini di speranza”, che ha coinvolto in modo diffuso le diocesi marchigiane. Tra le iniziative più significative è stato richiamato il Museo diffuso “Immagini di Maternità”, promosso negli spazi espositivi individuati da ciascuna delle 13 diocesi della Regione. Il progetto ha già superato le 24mila visite e, grazie alla proroga dell’apertura fino al 31 gennaio, è in attesa di un aggiornamento dei dati complessivi. Ampio rilievo è stato dato anche alla “Peregrinatio Mariae lungo la Via Lauretana”, che ha suscitato una partecipazione intensa e diffusa dei fedeli. La statua della Madonna Pellegrina ha compiuto il suo cammino dalla Santa Casa di Loreto alla basilica di San Pietro, ricevendo la benedizione di Papa Leone XIV il 12 ottobre, in occasione del Giubileo della spiritualità mariana. Sono state 21 le tappe attraversate, tra 10 diocesi e 3 Regioni – Marche, Umbria e Lazio – con una significativa copertura mediatica, nazionale e locale. Nel corso della riunione, i vescovi hanno ascoltato anche la relazione della presidente regionale della Fism, Daniela Fenocchi, sulla situazione delle scuole dell’infanzia nella Regione ecclesiastica. Sono emerse criticità e prospettive, insieme al valore dell’impegno quotidiano delle comunità educanti. I vescovi hanno espresso apprezzamento e sostegno, ribadendo il ruolo strategico della Chiesa nell’ambito educativo. Un’ulteriore riflessione ha riguardato il funzionamento delle Commissioni e dei progetti regionali, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e la sinergia pastorale. I lavori si sono svolti in un clima di confronto sereno e costruttivo, confermando la volontà di proseguire nel cammino di corresponsabilità ecclesiale e di attenzione alle esigenze pastorali, culturali ed educative del territorio.