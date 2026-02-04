Diocesi: Iglesias, pubblicata una raccolta di studi in onore di mons. Mario Farci a un anno dalla sua ordinazione episcopale

A un anno esatto dalla sua ordinazione episcopale è stata pubblicata una raccolta di studi in onore di mons. Mario Farci, vescovo della diocesi di Iglesias, dove ha fatto ingresso ufficiale il 16 febbraio 2025. Un’antologia di 24 lavori di alto contenuto scientifico – che spaziano dalla teologia all’ecumenismo, dalla patristica alla filosofia e alla storia – con cui altrettanti docenti di Facoltà teologiche e Università statali hanno voluto caratterizzare anche con un impronta accademica il passaggio di un collega dalla cattedra universitaria a quella episcopale. “Un segno di riconoscenza verso un presbitero che ha saputo coniugare rigore teologico e sguardo pastorale – scrivono i curatori della miscellanea, Diego Antonio Zanda, Matteo Vinti e Daniele Vinci -, radicamento e apertura”. Don Mario nella sua trentennale esperienza prima di docente e poi di preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, accompagnata dall’impegno attivo nella pastorale ordinaria diocesana, si è occupato di “questioni vive dentro il dibattito sulle strutture e i processi interni alla Chiesa”.

Il volume ha per titolo “Christus dilexit ecclesiam”, motto episcopale di don Mario Farci, e intende sostanzialmente “non solo offrire una raccolta di studi, ma anche proporsi – scrivono i curatori – quale gesto ecclesiale di comunione, come dialogo tra saperi e vocazioni, tra memoria e profezia”.

