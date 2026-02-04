Diocesi: Sulmona-Valva, nel pomeriggio messa per l’ottavo anniversario dell’ingresso di mons. Fusco

La comunità ecclesiale di Sulmona-Valva si ritroverà nel pomeriggio di oggi nella cattedrale di San Panfilo in occasione del l’ottavo anniversario dell’ingresso in diocesi del vescovo Michele Fusco. Sarà, si legge in una nota dell’Ufficio Comunicazioni sociali, “un momento di gratitudine corale”. “La solenne concelebrazione eucaristica – prosegue la nota – non è un atto formale, ma un’occasione per stringersi attorno al proprio pastore. Sarà un momento per rinnovare la nostra fedeltà a quel mandato di amore che il vescovo Michele porta avanti con umiltà e determinazione sin dal primo giorno del suo ministero tra noi”. Durante la messa, che avrà inizio alle 17, si pregherà “perché lo Spirito continui a guidare il nostro vescovo e, con lui, tutti noi, affinché la diocesi di Sulmona-Valva possa essere sempre più un segno luminoso di speranza nel cuore dell’Abruzzo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /