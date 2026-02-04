Ecologia integrale: Comunità Laudato si’ San Giovanni Rotondo, al via stasera un percorso di formazione sull’enciclica di Papa Francesco

Prende il via stasera a San Giovanni Rotondo un percorso di formazione sull’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. L’iniziativa è promossa dalla locale Comunità Laudato si’ e proseguirà fino al 22 aprile con appuntamenti ospitati ogni due settimane presso il Centro di spiritualità Padre Pio. Il corso – viene spiegato in una nota – nasce dall’esigenza di approfondire la “Laudato si’”, il testo del 2015 dedicato all’ambiente che affronta il rapporto tra uomo, economia, giustizia sociale e invita a una conversione ecologica personale e collettiva.

Nei sei incontri in programma, tutti con inizio alle 20.45 e della durata di circa un’ora, interverranno in videocollegamento Ciro Amato, direttore dell’Istituto per lo Sviluppo umano e integrale, il 4 febbraio per una lezione su “Quello che sta accadendo alla nostra casa”, mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona e cofondatore delle Comunità Laudato si’, il 18 febbraio per parlare de “Il Vangelo della creazione”, Giandonato Salvia, ideatore del progetto “Tucum”, il 4 marzo per illustrare “La radice umana della crisi ecologica”, Anna Rita Lorusso, referente Comunità Laudato si’ Roma 2, il 18 marzo con una riflessione su “Un’ecologia integrale”, Marcella Castagnola, referente Comunità Laudato si’ Castelli Romani, l’8 aprile per presentare “Alcune idee di orientamento e d’azione”, e nuovamente Ciro Amato che il 22 aprile si soffermerà su “Educazione e spiritualità ecologica”. Per il 22 maggio, in occasione della Giornata della biodiversità, è previsto un evento conclusivo.

