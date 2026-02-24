Santuari: la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso lancia il Concorso Fotografico per il Calendario 2027

La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso lancia il Concorso Fotografico per il Calendario 2027, aperto a tutti, senza limiti di età o provenienza. I partecipanti sono invitati a raccontare, attraverso il proprio sguardo e la propria creatività, la bellezza, la spiritualità e i dettagli del Santuario e del suo territorio. L’obiettivo del contest – spiega in un comunicato la Segreteria del Vicario Episcopale – è raccontare la Basilica e il suo territorio: dall’architettura ai dettagli artistici, dai momenti di preghiera alla suggestione del paesaggio circostante. Una grande occasione per far conoscere il Santuario e valorizzare il patrimonio spirituale e paesaggistico del Molise, unendo fede, arte e territorio.

Le 13 fotografie più significative saranno selezionate per la pubblicazione nel Calendario 2027 del bimestrale Eco dell’Addolorata, con pieno riconoscimento degli autori e ampia visibilità anche sui canali social della Basilica. Regolamento del concorso: le foto devono rispondere al tema: “Basilica dell’Addolorata tra tempo ed eternità”; avere un formato: JPG, orizzontale e devono essere un massimo di 3 foto per partecipante. Le foto saranno prima valutate dallo staff del Santuario, quindi i finalisti saranno sottoposti a votazione sui social ufficiali della Basilica. I premi saranno la pubblicazione nel calendario, copia omaggio e attestato digitale di partecipazione per i vincitori. E’ vietato l’uso di droni o altri velivoli nelle aree soggette a restrizioni. Il Santuario invita a consultare le mappe ufficiali ENAC. Per maggiori informazioni e per scaricare il regolamento completo: www.santuarioaddolorata.it/news/#news-29

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /