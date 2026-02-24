Chiese campane: Salerno, domani il seminario di studio “Adolescenti oggi. La sfida di crescere”

Mercoledì 25 febbraio, dalle 9.30 alle 12,30, l’Aula De Rosa del Padiglione D2 dell’Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario di studio “Adolescenti oggi. La sfida di crescere”, promosso dalla Conferenza episcopale campana (Cec).

L’iniziativa, spiega la Cec, intende offrire uno sguardo approfondito sulla condizione degli adolescenti nel territorio campano, mettendo a confronto esperienze e prospettive che riguardano sia la Campania costiera sia quella interna. Dopo i saluti introduttivi di mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno e vescovo delegato della Cec per il settore Dottrina della fede, Evangelizzazione e Catechesi, interverranno docenti dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Università degli Studi del Sannio, con contributi di carattere sociologico e scientifico.

Su “Adolescenti nella Campania costiera” interverranno Maurizio Merico (direttore del Dipartimento di Studi politici e sociali dell’Università di Salerno) e Fausta Sabatano (professore associato del Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione dell’Università di Salerno). Per “Adolescenti nella Campania interna” l’analisi sarà a cura di Francesco Vespasiano (professore associato del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio).

Le conclusioni saranno dedicate alle prospettive di ricerca e agli orientamenti pastorali, in un dialogo tra mondo accademico e realtà ecclesiale, per comprendere meglio le sfide educative che accompagnano la crescita delle nuove generazioni. In particolare, sul versante scientifico e di ricerca interverrà Gennaro Iorio (professore ordinario del Dipartimento di Studi politici e sociali dell’Università di Salerno); sul versante pastorale don Salvatore Soreca (incaricato per il settore Dottrina della fede, Evangelizzazione e Catechesi della Cec). Modererà l’incontro Vincenzo Serpe, professore incaricato della Pftim Salerno.

La partecipazione è libera e gratuita. L’appuntamento è rivolto a educatori, operatori pastorali, studenti e a quanti hanno a cuore il futuro degli adolescenti nel territorio campano.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /