Aree interne: Colli a Volturno, nel pomeriggio mons. Cibotti (vescovi Abruzzo-Molise) al convegno “C’è ancora domani per le scuole?”

“Fare scuola nelle aree interne d’Italia. C’è ancora domani per le scuole delle aree interne?”. Questo il tema che sarà affrontato, oggi pomeriggio, nel convegno ospitato dalle 17 presso il teatro comunale di Colli a Volturno. I lavori, introdotti e moderati da Giuseppe Sommario, ricercatore dell’Università Cattolica di Milano e direttore del Festival delle Spartenze, prevedono l’intervento di rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici e docenti. Prevista anche la partecipazione di mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e presidente della Conferenza episcopale abruzzese-molisana.

