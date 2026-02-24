Diocesi: Vicenza, il 27 febbraio convegno su “Il lavoro povero: un fenomeno in aumento”

La diocesi di Vicenza, mediante l’ufficio Caritas diocesana vicentina, in collaborazione con Caritas Italiana, Regione del Veneto e direzione regionale dell’INPS, organizza il convegno “Il lavoro povero, un fenomeno in aumento. Disuguaglianze sociali e percorsi di inclusione”. L’appuntamento è venerdì 27 febbraio, a partire dalle 10, presso il Centro Diocesano “A. Onisto”, in via Rodolfi 14 a Vicenza.

“L’iniziativa – spiega don Enrico Pajarin, direttore di Caritas diocesana vicentina – nasce a partire dalle recenti ricerche di Caritas Italiana, che hanno evidenziato un aumento significativo, particolarmente marcato nel Nord Italia, delle persone occupate che, pur percependo un reddito da lavoro, si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas, segnale di una fragilità socio-economica crescente anche tra chi lavora”. Il convegno intende offrire un’analisi integrata del fenomeno: da un lato la lettura statistica e amministrativa delle dinamiche retributive e delle misure di sostegno, dall’altro il profilo sociale delle persone e delle famiglie coinvolte. L’obiettivo è superare una lettura meramente numerica, per aprire un confronto sui temi delle disuguaglianze sociali, della sostenibilità dei redditi da lavoro e dell’integrazione tra welfare pubblico, contrattuale e aziendale, in un’ottica di corresponsabilità tra istituzioni, parti sociali, sistema produttivo e terzo settore.

“Il lavoro può dare dignità alla persona nella sua realizzazione personale, ma deve poterla anche sostenere economicamente, così da permettere una vita decorosa”, sottolinea il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto. Che aggiunge: “L’impoverimento crescente, invece, sta mettendo a dura prova un numero sempre più alto di persone che trasversalmente appartengono a realtà sociali diverse, per età, formazione, competenze… I giovani come gli anziani rischiano di non potersi permettere nemmeno di immaginare un futuro a breve termine perché ogni imprevisto diventa un problema difficilmente superabile. Questo per i giovani, in particolare, diventa l’insicurezza anche nel progettare una famiglia e scelte conseguenti”.

I posti sono limitati. È possibile iscriversi al link www.tinyurl.com/27-02-2026-LavoroPovero oppure contattando la segreteria Caritas Diocesana Vicentina: segreteria@caritas.vicenza.it – tel. 0444.304986.

