Diocesi: Udine, consegna del messaggio di mons. Lamba. Una Chiesa invitata a “prendersi cura dell’umanità”

“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”. Prende spunto dal Salmo 8 il titolo del Messaggio che mons. Riccardo Lamba ha consegnato lunedì 5 ottobre all’Arcidiocesi di Udine. Come recita il sottotitolo, il testo vuole invitare la Chiesa udinese a “prendersi cura” dell’umanità che in questo tempo vive o transita nella terra friulana. Il testo dà seguito a quanto il Santo Padre Leone XIV ha voluto indicare nell’enciclica “Magnifica humanitas”, spiega l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba. “Desidero esortare la Chiesa diocesana di Udine a prendersi cura della persona umana in un tempo di grande sviluppo tecnologico, nel quale la dignità umana rischia di essere messa in secondo piano. Proprio per questo, come Chiesa vorremmo ricordare che ogni persona è creata a immagine e somiglianza di Dio. Gesù – ha proseguito l’Arcivescovo – ha avuto a cuore tutta l’umanità se ne è preso cura: così anche noi vorremmo ricordarci la necessità di prendersi cura della porzione di umanità che abita in Friuli”. “Nel Messaggio – continua l’Arcivescovo – offro alcuni spunti alle comunità cristiane, utili per il loro approfondimento e, soprattutto, per la messa in opera. Sarà impossibile soddisfare tutti i bisogni di cura dell’umanità di oggi, ma esorto ogni Collaborazione pastorale a dare concretezza ad alcuni di questi spunti, secondo le opportunità dei diversi territori”. Il testo è disponibile in versione integrale sul sito web dell’Arcidiocesi di Udine (www.diocesiudine.it), ma sarà consegnato nei prossimi giorni in tutte le Parrocchie della Chiesa diocesana. Sarà pubblicato anche sul settimanale diocesano La Vita Cattolica.

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