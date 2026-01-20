Politica: il 23 gennaio una conferenza online sul “peacebuilding” in Europa

“Peacebuilding in Europe: quale ruolo per il pensiero sociale cattolico e i valori universali?”. È il tema della conferenza che si terrà in Lussemburgo venerdì prossimo, 23 gennaio, dalle 9 alle 17. La conferenza è organizzata congiuntamente dalla Fondazione Centesimus Annus Pro-Pontefice, dalla Comece (Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea) e dalla Luxembourg School of Religion and Society (LSRS). La partecipazione sarà possibile online, poiché l’evento sarà trasmesso in diretta streaming. “La conferenza – si legge in un comunicato – “sarà dedicata alla pressante questione del peacebuilding, inteso come un processo globale e integrato che comprende tutte le dimensioni politiche, sociali, economiche, culturali e relazionali coinvolte nella costruzione di una pace sostenibile”, con particolare attenzione alla dimensione europea, in un momento in cui l’Unione Europea “appare circondata da conflitti e guerre in corso” ma “rimane un attore centrale nella promozione della pace, dei diritti umani, della cooperazione e del dialogo multilaterale”. Le sezioni tematiche spazieranno dalla promozione del dialogo e della diplomazia alla ricostruzione materiale e sociale delle società post-conflitto, con particolare attenzione alla ricostruzione dell’Ucraina. Un’attenzione speciale – informano inoltre i promotori dell’iniziativa – “sarà dedicata alla transizione da un’economia di guerra a un’economia orientata alla pace, analizzando come le politiche economiche e gli strumenti finanziari possano sostenere la ripresa, la resilienza e la stabilità a lungo termine”. Tra gli altri temi dell’evento, le disuguaglianze sociali, intese “sia come fattori di conflitto sia come ostacoli alla pace sostenibile, per arrivare a tracciare percorsi che vadano verso una maggiore giustizia sociale e inclusione” e l’integrazione europea “come contributo alla riconciliazione, alla costruzione della fiducia e al rafforzamento delle istituzioni democratiche in tutto il continente”.

