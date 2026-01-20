Associazioni: al via domani a Roma il 32° Congresso elettivo nazionale del Centro Italiano Femminile (Cif)

Domani, mercoledì 21 gennaio si aprirà a Roma il 32° Congresso elettivo nazionale del Centro Italiano Femminile dedicato a “La via del dialogo in un mondo di conflitti e violenze. Ruoli e luoghi delle donne”. Alla relazione della Presidente nazionale uscente Renata Natili Micheli, seguirà quella di padre Pasquale Cormio, vicario provinciale dell’Odine di Sant’Agostino e quella più politica di Pasquale Serra, mentre mons. Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la vita, indagherà il rapporto tra la pace e la giustizia. I lavori del Congresso, che si chiuderanno il 24 gennaio con la elezione del Consiglio nazionale Cif, prevedono al loro interno anche tre laboratori “volti ad esplorare l’abisso umano cui destina la guerra e le vie intentate del dialogo per una pace stabile e duratura”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /