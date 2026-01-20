Siracusa celebra la giornata di approfondimento e sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 17, al salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio a Siracusa, si terrà un incontro dal titolo “In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,3)”. Interverranno l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto; il rabbino capo della comunità ebraica di Napoli, rav Cesare Moscati; il delegato per l’Ecumenismo ed il dialogo interreligioso, don Santo Fortunato; il mediatore culturale, Ramzi Harrabi. Modera l’incontro il delegato della Sicilia orientale della comunità ebraica di Napoli, Moshe Ben Simon.
Nel corso dell’incontro – informa la diocesi -, si rifletterà sul dialogo a sessant’anni di Nostra aetate, il documento del Concilio Vaticano II che ha ridefinito i rapporti della Chiesa cattolica con le religioni non cristiane, in particolare con l’ebraismo.
Dialogo cattolici ed ebrei: Siracusa, mercoledì 21 gennaio incontro tra arcivescovo di Siracusa e Rabbino capo della comunità ebraica di Napoli
Siracusa celebra la giornata di approfondimento e sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 17, al salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio a Siracusa, si terrà un incontro dal titolo “In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,3)”. Interverranno l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto; il rabbino capo della comunità ebraica di Napoli, rav Cesare Moscati; il delegato per l’Ecumenismo ed il dialogo interreligioso, don Santo Fortunato; il mediatore culturale, Ramzi Harrabi. Modera l’incontro il delegato della Sicilia orientale della comunità ebraica di Napoli, Moshe Ben Simon.