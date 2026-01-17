Unità dei cristiani. Padova, dal 18 al 25 gennaio messe a San Leopoldo. Il 22 veglia ecumenica a Santa Giustina, il 25 messa di chiusura con il vescovo Cipolla

Dal 18 al 25 gennaio la diocesi di Padova partecipa alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, appuntamento annuale che unisce le Chiese di tutto il mondo nel segno della comunione. Il tema scelto per il 2026, tratto dalla Lettera agli Efesini, è “Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati”. Le meditazioni di quest’anno sono state preparate dalla Chiesa apostolica armena insieme alle comunità armene cattoliche ed evangeliche.

In diocesi, come da tradizione, il santuario di San Leopoldo ospiterà ogni giorno una celebrazione eucaristica animata da associazioni, movimenti e realtà ecclesiali diverse, in un mosaico di voci che esprime concretamente il desiderio di unità. Le messe si terranno alle 18 nel fine settimana e alle 18.30 nei giorni feriali.

Momento centrale la veglia ecumenica di giovedì 22 gennaio, alle 21, nella cripta della basilica di Santa Giustina. Promossa dal Consiglio delle Chiese cristiane di Padova e accompagnata dal coro Shalom di Abano Terme, la veglia offrirà un’occasione di incontro tra le diverse confessioni presenti sul territorio. “È un gesto che esprime il comune anelito all’unità”, sottolinea don Enrico Luigi Piccolo, ricordando anche il legame storico tra il Veneto e il popolo armeno, presente nella regione fin dal XVIII secolo.

La Settimana si concluderà domenica 25 gennaio con la celebrazione presieduta dal vescovo Claudio Cipolla. Otto giorni di preghiera, ascolto e fraternità che invitano la comunità cristiana padovana a riscoprire la bellezza di camminare insieme.

