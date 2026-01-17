Diocesi: Chieti, al via il percorso “Politica e società secondo la Dottrina sociale”. Stamattina incontro con il presidente nazionale delle Acli, Manfredonia

Prende il via oggi, a Chieti, il nuovo percorso di formazione “Politica e società secondo la Dottrina sociale” promosso dall’arcidiocesi attraverso l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro e la Caritas diocesana. Il primo appuntamento, sul tema “La politica del noi: partecipare, discutere, decidere”, sarà ospitato questa mattina dalle 10 presso la Sala del Consiglio provinciale e vedrà come relatore Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. I successivi appuntamenti, con cadenza mensile sempre di sabato, dalle 10 alle 13, si terranno in diverse città del territorio

Diocesano. Il 21 febbraio a San Salvo interverrà Antonio Magliulo, docente all’Università di Firenze, su “L’economia civile: sviluppo, fiducia, reciprocità”. Il 21 marzo sarà invece Carlo Cefaloni, giornalista di Città Nuova, a parlare a Guardiagrele de “La pace possibile: relazioni, dialogo, decisioni”. “La democrazia nei territori: istituzioni locali, comunità, persone” sarà il tema affrontato da Antonio Campati, docente all’Università Cattolica di Milano, il 18 aprile a Francavilla al Mare. Il 16 maggio toccherà a Marco Bentivogli, esperto di innovazione, industria e lavoro, proporre una riflessione “Il lavoro degno: diritti, opportunità, futuro” nel corso di un incontro che si terrà a Vasto. Conclusione ad Atessa il 20 giugno quando Chiara Santomiero, giornalista e scrittrice, parlerà de “La sfida digitale: comunicare, informare, responsabilizzare”.

