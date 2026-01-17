Diocesi: Aversa, al via gli incontri nelle foranie di mons. Spinillo con i nubendi

Prendono il via domani, nella diocesi di Aversa, gli incontri “alla scoperta del Sacramento del matrimonio” che il vescovo Angelo Spinillo avrà con i nubendi nelle foranie. Gli appuntamenti sono organizzati dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia e vita. Domani, per la foranie di Caivano e di Fratta l’incontro si terrà presso la parrocchia Sacro Cuore Eucaristico di Cardito. Il 1° febbraio toccherà alle foranie di Aversa e Atellana, i cui nubendi si ritroveranno presso la parrocchia Santa Maria a Piazza in Aversa. Il 15 febbraio l’appuntamento per le forania di Casale e di Trentola-Casaluce sarà presso il santuario Mia Madonna e mia Salvezza di Casapesenna mentre il 1° marzo sarà la parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe di Giugliano in Campania ad ospitare i nubendi delle foranie di Giugliano e di Sant’Antimo-Grumo. Tutti gli incontri si terranno dalle 16 alle 18. La conclusione è in programma per domenica 15 marzo 2026, quando alle 18 in cattedrale, mons. Spinillo presiederà la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione dei nubendi.

