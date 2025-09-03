Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, il 6 settembre una fiaccolata per “una pace disarmata e disarmante”

Sabato 6 settembre è in programma una fiaccolata, intitolata “per una pace disarmata e disarmante” per dire no a tutte le guerre. Il corteo partirà alle 20.45 da P.zza della Stazione a Massa verso la cattedrale: al termine della fiaccolata verrà trasmesso un messaggio di padre Gabriel Romanelli, parroco a Gaza. L’iniziativa cui parteciperà anche il vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, monsignor Mario Vaccari, ha avuto l’adesione di alcuni Uffici pastorali diocesani ed aperta a chiunque voglia partecipare: sono stati invitati anche i rappresentanti delle altre confessioni religiose. “Noi, come credenti nel Vangelo di Gesù Cristo – si legge nell’invito – vogliamo restare fedeli al Dio della pace e della vita, e levare la voce per le vittime, per gli ultimi, per chi non ha più voce. Siamo qui per dire ‘basta guerra’, per invocare giustizia, e per impegnarci nella costruzione concreta della pace, ogni giorno. Sarà un segno per dire che le nostre coscienze non possono dormire davanti a tutto quello che sta succedendo in Palestina e nel mondo, davanti allo sterminio di Gaza, agli insediamenti illegali, all’utilizzo degli ostaggi, alla mancanza di iniziative forti contro chi si sta macchiando di crimini di guerra, alle troppe guerre dimenticate”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /