Basilicata sacra: mons. Carbonaro (Potenza), “un patrimonio che racconta la storia di un popolo, con contaminazioni culturali ma sempre legate a fede cristiana”

(Foto Alfonso D'Alessio)

“Un patrimonio del cuore che racconta la storia di un popolo, con le sue contaminazioni culturali ma sempre legate alla fede cristiana, che attraverso l’evangelizzazione e la pietà popolare continuano a sostenere ancora oggi l’identità del popolo lucano. Sono convinto che conoscere è amare; far conoscere la propria storia significa farla amare. Non è solo una mostra che narra, ma un vissuto che si custodisce dentro quel patrimonio che ci accomuna come umanità”. Lo ha dichiarato l’arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Davide Carbonaro, presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, a margine della mostra “Basilicata sacra. Un altro cielo”.

Un “pellegrinaggio” spirituale e artistico dentro i patrimoni materiali e immateriali del popolo lucano. La mostra, realizzata in collaborazione tra la Conferenza episcopale di Basilicata e l’Apt, organismo della Regione Basilicata, sarà esposta presso il Palazzo della Cancelleria a Roma dal 3 al 24 settembre, nell’ambito delle iniziative del Giubileo della Speranza promosse dal Dicastero per l’Evangelizzazione.