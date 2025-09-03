Commissione Ue: partenariato Mercosur. Legami economici con America Latina. “Opportunità di esportazione per miliardi di euro”

La Commissione europea ha presentato oggi al Consiglio le sue proposte per la firma e la conclusione dell’accordo di partenariato Ue-Mercosur (Empa) e dell’accordo globale modernizzato Ue-Messico (Mga). “Questi accordi storici – spiegano a Bruxelles – costituiscono una parte fondamentale della strategia dell’Unione europea per diversificare le sue relazioni commerciali e rafforzare i legami economici e politici con partner che condividono gli stessi principi in tutto il mondo”. Sottotraccia restano dunque i problemi dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti (dazi) e le nuove prospettive economiche e commerciali che si dischiudono, a est, tra Cina, Russia, Cina e diversi altri Paesi dell’Accordo di Shangai. “Questi partenariati creeranno opportunità di esportazione per miliardi di euro per le imprese dell’Ue di tutte le dimensioni, contribuiranno alla crescita economica e alla competitività, sosterranno centinaia di migliaia di posti di lavoro in Europa e promuoveranno gli interessi e i valori dell’Ue”, sostiene la Commissione. “Rafforzeranno le catene del valore e aiuteranno l’Ue ad ampliare la sua gamma di fonti affidabili per i fattori produttivi critici e le materie prime”. In un momento “di crescente instabilità geopolitica, questi accordi ci legano più strettamente a partner strategicamente importanti, fornendo una piattaforma condivisa per rafforzare la fiducia reciproca e affrontare le sfide globali condivise, compresa la modernizzazione del sistema commerciale globale basato su regole”. Le proposte della Commissione – che stanno suscitando preoccupazione in alcuni settori economici europei in relazione alla concorrenza – passano ora al vaglio e alle decisioni di Consiglio e Parlamento Ue.

