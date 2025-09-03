Commissione Ue: partenariato Mercosur. Kallas, “l’Europa ha più che mai bisogno di alleanze con partner fidati”

“Si prevede che le esportazioni agroalimentari dell’Ue verso il Mercosur cresceranno di quasi il 50%”, precisa una nota della Commissione a proposito della proposta odierna di rafforzamento del partenariato con alcuni paesi dell’America Latina. “L’accordo fornisce una protezione completa per tutte le sensibilità dell’Ue nel settore agricolo”. La Commissione “porterà avanti una serie di iniziative di accompagnamento, tra cui misure per il potenziale allineamento delle norme di produzione in materia di pesticidi e benessere degli animali applicabili ai prodotti importati”. Un accordo specifico riguarda il Messico, “uno dei partner commerciali più longevi dell’Ue e il secondo partner commerciale dell’America Latina”. Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, dichiara: “Nel complesso contesto geopolitico odierno, l’Europa ha più che mai bisogno di alleanze con partner fidati. Questi accordi creano stabilità in un mondo segnato dall’incertezza”.

Maroš Šefčovič, commissario per il commercio, a sua volta afferma: “La vasta rete di accordi di libero scambio dell’Ue, la più grande al mondo, è una risorsa essenziale per garantire il mantenimento del nostro vantaggio economico. L’accordo di partenariato Ue-Mercosur e l’accordo globale modernizzato Ue-Messico si distinguono come pietre angolari strategiche. Sbloccheranno l’accesso a nuovi mercati, miglioreranno la competitività globale delle imprese dell’Unione e forniranno un vantaggio fondamentale per chi si muove per primo nella dinamica regione dell’America Latina”.

