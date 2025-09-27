Sport e società: Csi Reggio Calabria e Università Mediterranea firmano convenzione per tirocini e laboratorio di educativa sportiva di strada

(Foto Csi)

Firmato nella Cittadella universitaria di Reggio Calabria, l’accordo tra il Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane dell’Università Mediterranea e il Comitato provinciale Csi- Centro sportivo italiano. La convenzione consentirà agli studenti del corso di laurea in Scienze motorie di svolgere tirocini formativi e curriculari all’interno delle attività promosse dal Csi. Nel pomeriggio, nella sede di Palazzo Zani, la presentazione ufficiale del progetto e l’avvio del Laboratorio universitario di educativa sportiva di strada. Il laboratorio, aperto anche a corsisti esterni, sarà parte del percorso formativo riconosciuto. Obiettivo: introdurre i partecipanti alla metodologia dell’educativa sportiva di strada, strumento di cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e promozione della legalità. Il percorso formativo, rivolto a studenti, istruttori, educatori, allenatori e animatori, propone attività centrate sulla relazione educativa e sulla pratica del gioco all’aperto. Tra i temi trattati: movimento, inclusione, accoglienza, motivazione e gioco come leva educativa. Le competenze acquisite permetteranno di progettare proposte sportive anche in contesti urbani complessi. L’accordo è stato promosso da Angela Busacca, direttrice del Cdl in Scienze motorie e diritto dello sport, e da Paolo Cicciù, presidente del Csi Reggio Calabria. Presenti all’incontro dirigenti universitari e sportivi, volontari e referenti delle attività. Con l’iniziativa si apre ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 del Csi.