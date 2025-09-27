San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre il premier Meloni e il ministro Giuli ad Assisi per le celebrazioni

Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco patrono d’Italia. Insieme a lei il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per l’occasione, pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione in basilica, alla presenza delle autorità, su suggerimento di Giuli verrà inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997, di cui oggi ricorre il 28° anniversario.

La comunità dei frati del Sacro convento è pronta ad ospitare per le celebrazioni del 4 ottobre i pellegrini e le istituzioni provenienti dalla Regione Abruzzo, che quest’anno donerà l’olio che alimenta la lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla Tomba del Santo.

Alle 10, nella chiesa superiore della basilica di San Francesco, in diretta su Rai1, si terrà la solenne celebrazione presieduta da mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e presidente della Conferenza episcopale Abruzzo – Molise; con il card, Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi; mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, e i ministri generali e provinciali delle famiglie francescane. Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila, accenderà la lampada votiva dei Comuni d’Italia. Alle 11.30, sempre in diretta Rai1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla loggia del Sacro convento di San Francesco, preceduti dal saluto del ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli.

Gli appuntamenti riprenderanno nel pomeriggio: alle 16, nella chiesa inferiore della basilica, mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, presiederà la preghiera dei vespri pontificali cui seguirà la processione verso la chiesa superiore della basilica, la benedizione all’Italia dal cupolino con la Chartula di San Francesco da parte di mons. Sorrentino e l’esecuzione del canto del Cantico delle creature da parte della Cappella musicale della basilica.

