Mafia: Libera, a Torino la XXXI Giornata della memoria e dell’impegno il 21 marzo 2026

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Si svolgerà il 21 marzo 2026 in Piemonte, a Torino, la XXXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera insieme alla sua rete associativa. La Giornata torna così a Torino, dopo l’edizione del 2006. Dal 1996, ricorda Libera, “ogni anno in una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Leggere i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo a Torino e in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere”. La Giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. I momenti centrali si svolgeranno il 20 e il 21 marzo: venerdì 20 marzo con il raccoglimento accanto ai familiari delle vittime innocenti delle mafie e la veglia in suffragio; sabato 21 marzo con il corteo per le strade di Torino e i seminari tematici nel pomeriggio.