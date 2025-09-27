Aiuto alla Chiesa che soffre: crescono le adesioni all’iniziativa “Un milione di bambini prega il Rosario”

Ottobre, mese tradizionalmente dedicato al Rosario, quest’anno assume un valore particolare alla luce dell’appello del Santo Padre a pregare ogni giorno per la pace. Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) “si unisce a questo invito con l’iniziativa annuale ‘Un milione di bambini prega il Rosario’. Il 7 ottobre prossimo, memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, bambini e famiglie sono invitati a pregare nelle parrocchie, nelle scuole e a casa. Finora si sono già registrati quasi 100.000 partecipanti; l’11 ottobre, nell’ambito del Giubileo della spiritualità mariana, il Papa guiderà il Rosario in piazza San Pietro”. “In un mondo ferito da divisioni, conflitti e sofferenze la preghiera è necessaria”, ha ricordato il card. Mauro Piacenza, presidente di Acs Internazionale. Il messaggio ha trovato accoglienza in molte Chiese del mondo; dalla diocesi di Faisalabad (Pakistan): “Crediamo che la preghiera, soprattutto il Rosario, resti la nostra arma spirituale più potente per pace, unità e protezione degli innocenti”. Dal vescovo Theodore Mascarenhas (Daltonganj, India): “Un invito profetico e profondamente necessario: faremo il possibile perché sia un momento partecipato in parrocchie, scuole e missioni”. Altri messaggi arrivano da Myanmar, Amazzonia ecuadoriana, Angola, Camerun, Indonesia, Sri Lanka.

