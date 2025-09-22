Formazione: Roma, l’8 ottobre all’Ups il corso “Il nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”

“Il nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”. Mercoledì 8 ottobre presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma un corso formativo promosso da Facoltà di Scienze della comunicazione sociale – Ups, Ordine dei giornalisti del Lazio e Ucsi Lazio. Sono previsti 5 crediti deontologici per le colleghe e colleghi registrati all’evento sulla piattaforma formazionegiornalisti.it, entro il 7 ottobre.

Dopo i saluti iniziali di don Andrea Bozzolo, rettore dell’Università Pontificia Salesiana, Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Maurizio Di Schino, presidente dell’Ucsi Lazio, interverranno Tommaso Daquanno sul tema “Perché un nuovo codice deontologico”, Renato Butera su “Elementi di novità e continuità”, Annamaria Graziano su “Regole deontologiche e casistica disciplinare”, Vania De Luca e Lucio Luca su Tra mercato e rincorsa all’audience”, Renato Piccoli su “Per un giornalismo responsabile: le 5M dell’Ucsi “. Modera gli interventi Francesco Spagnolo.

