Cinema: Trento, al Religion Today “Yalla Parkour” vince come miglior documentario, accompagnando lo spettatore tra i giovani di Gaza

Il castello del Buonconsiglio di Trento è stata la cornice del red carpet della cerimonia di premiazione di una ventottesima edizione di Religion Today, che sta portando al pubblico trentino pellicole di altissimo livello e artisti ospiti da tutto il mondo. “When sport meets the game – Voci libere tra sport diritti e appartenenza” è il titolo di quest’anno, che ha incalzato il dibattito su sport e inclusione, in particolare grazie alla collaborazione con Sportfund Fondazione per lo sport Onlus, che utilizza lo sport e il gioco come strumenti di integrazione e con il Comitato italiano paralimpico–Comitato provinciale Trento. Il miglior documentario è stato giudicato “Yalla Parkour” di Areeb Zuaiter, in cui sport, resistenza e appartenenza si incontrano a Gaza, incarnando il tema di questa edizione. “Eravamo tutti d’accordo” motiva la giuria internazionale, guidata da Martina Caironi, plurimedagliata atleta paralimpica, “sul fatto che realizzare documentari è come dare alla luce un figlio. Yalla Parkour non ‘fa eccezione’. È stato uno sguardo crudo, non filtrato e profondamente toccante su una realtà che molti di noi hanno conosciuto solo di recente, ma che i palestinesi vivono da decenni, ancora oggi. La resilienza, la perseveranza e soprattutto i sorrisi di Ahmed e dei suoi amici durante le loro avventure di parkour sono la prova del coraggio e della forza di questo popolo”.

Ahmad Matar, uno dei protagonisti del film, ha voluto mandare un messaggio al Festival e al suo pubblico: “Sono molto felice di essere stato parte di questo film: la mia storia è simile a quella di tanti giovani a Gaza e per me è bello vederla diffondersi nel mondo. In questo momento terribile per il mio popolo voglio solo dire che quello che conta è ricordare a tutti che noi vorremmo solo vivere in pace, liberi: siamo persone normali, che vogliono semplicemente vivere.” Ad aggiudicarsi il premio più rappresentativo del Festival, Spirito della Fede, è stato “The Children of Popodia” di Sofia Barluani, Francia. Un film che ha incarnato “in modo profondo, genuino e autentico” lo spirito di questo Festival, evidenzia una nota. “È stata, ed è, la rappresentazione essenziale della missione e visione del Religion Today Film Festival, non solo per quest’anno, ma forse per ogni edizione”, ha motivato la giuria internazionale. Come miglior lungometraggio è stato selezionato “In the Name of Fire”, di Abhilash Sharma, India, pellicola dalla fotografia e dalle caratteristiche “poetiche, chiare, coinvolgenti, in un viaggio nella vita di una giovane madre, tra povertà, oppressione castale e rituali”. Il premio di miglior animazione è andato a “The Last Wild Bird in Heaven”, Usa, grazie alla storia “incredibilmente cruda e non filtrata raccontata attraverso gli occhi di due giovani ragazze, incentrata sul lutto, la loro visione di esso e su come loro provano a elaborarlo”. Miglior cortometraggio è stato vinto da Kosher Test di Rikki Rotter, Israele, che ha mostrato sullo schermo “le difficoltà ancora oggi presenti in alcune comunità religiose, dove pressioni sociali e dogmi religiosi possono portare all’isolamento e all’esclusione”. La giuria istituita dal “Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani” ha riconosciuto il premio “Nello spirito della pace” al cortometraggio “Mother Love” di Numan Acar, Germania. “È stata un’edizione con numeri straordinari: sono state presentate 23 anteprime, di cui 3 a livello mondiale e 10 europee e hanno partecipato 72 film provenienti da 42 paesi diversi; stiamo raggiungendo più di 3.000 studenti con 9 matinèe nelle scuole e masterclass dedicate”, sottolinea Andrea Morghen, direttore artistico di Religion Today: “Credo che la strada intrapresa sia quella giusta: il focus sulle nuove generazioni, l’educazione e il confronto. Il tema di quest’anno inoltre ci ha permesso di avvicinare alle tematiche del Festival anche il mondo dello sport, spingendo sui valori della pace e della diplomazia culturale”.

