Ucraina: si apre, tra molte difficoltà, per 4,6 milioni di bambini il quarto anno scolastico durante la guerra

Per il quarto anno scolastico consecutivo durante la guerra su vasta scala, 4,6 milioni di bambini ucraini stanno tornando a studiare nonostante le numerose difficoltà. Con le aule danneggiate, le lezioni interrotte e milioni di persone ancora sfollate, le ostilità in corso minacciano di privare un’intera generazione del diritto all’istruzione e allo sviluppo socio-emotivo, mettendo a rischio la ripresa a lungo termine del Paese. E’ quanto denuncia in un comunicato diffuso oggi l’Unicef. Alla fine dell’anno scolastico 2024/25, secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e della Scienza, oltre un terzo degli studenti non frequentava regolarmente le lezioni in classe e l’11% seguiva esclusivamente l’istruzione online. Tra febbraio 2022 e dicembre 2024, oltre il 10% delle infrastrutture scolastiche è stato danneggiato o distrutto.
“Per i bambini esposti agli orrori della guerra, l’inizio dell’anno scolastico è sinonimo di speranza per un’istruzione senza interruzioni, fondamentale per il loro sviluppo e benessere”, ha affermato Munir Mammadzade, Rappresentante Unicef in Ucraina. “Nonostante le difficoltà, i bambini sono determinati a continuare ad apprendere e a realizzare il loro diritto all’istruzione, sia nei seminterrati, nelle stazioni della metropolitana o online”, ha aggiunto Mammadzade. Le strutture scolastiche sono ora meglio preparate a fornire un apprendimento in presenza e misto, con il 90% delle scuole che dispone di una qualche forma di rifugio, ma l’impatto della guerra sul sistema educativo è stato enorme. Per i bambini in età prescolare, dove si gettano le basi per l’apprendimento e lo sviluppo, l’interruzione è particolarmente grave. Molti non hanno mai frequentato la scuola materna e nelle regioni in prima linea l’83% dei bambini piccoli mostra segni di disagio emotivo e ritardi nello sviluppo. Il gioco strutturato, l’interazione e l’apprendimento offerti dalle scuole materne sono essenziali per lo sviluppo della prima infanzia e il percorso educativo del bambino fino all’età adulta. Solo nella prima metà del 2025, l’Unicef ha sostenuto più di 224.000 bambini attraverso un migliore accesso a un’istruzione formale e non formale sicura, inclusiva e di qualità, compreso l’apprendimento precoce. L’Unicef esorta i partner internazionali a continuare a sostenere il settore dell’istruzione ucraino come investimento imprescindibile nei bambini e nel futuro del Paese.
Ucraina: si apre, tra molte difficoltà, per 4,6 milioni di bambini il quarto anno scolastico durante la guerra
