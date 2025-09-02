Pami: dal 3 settembre il Congresso Mariologico Mariano su “Giubileo e Sinodalità”

“Giubileo e Sinodalità: una Chiesa dal volto e dalla prassi mariana” è il tema del XXVI Congresso Mariologico Mariano Internazionale, promosso dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) che si terrà a Roma, presso l’Auditorium Antonianum, dal 3 al 6 settembre 2025.

Il Congresso sarà presieduto dal card. Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, inviato del Santo Padre e presidente del Congresso, a cui spetta la prolusione inaugurale e quella conclusiva. L’apertura dei lavori, il 3 settembre, sarà guidata da fra’ Stefano Cecchin, presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis e da don Antonio Escudero, presidente dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana. Interverranno fra’ Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e fra’ Agustín Hernández, Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum che ospiteranno la prima giornata di lavori che si concluderà con un pellegrinaggio alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, la recita del Santo Rosario, il passaggio della Porta Santa e la visita guidata al Santuario mariano. Le giornate successive saranno scandite da assemblee generali e tavoli di dialogo a cui, tra gli altri, parteciperanno: card. Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; suor Valerija Nedjeljka Kovač, Facoltà di Teologia di Zagabria; Gloria Falcão Dodd, Mariological Society of America; Yesu Karunanidhi, Segretario della Commissione Biblica della CCBI (India); mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Lúcia Pedrosa de Pádua, presidente dell’Associação Brasileira de Mariologia. Nell’atto accademico conclusivo del Congresso Mariologico interverranno anche suor Maria Micaela Monetti, presidente dell’USMI, e suor Daniela del Gaudio, Consigliere della PAMI e Consultore del Dicastero della Dottrina della Fede.

I Tavoli di dialogo del pomeriggio coinvolgeranno i maggiori mariologi del mondo e i vari cultori di mariologia cattolici, ortodossi e protestanti. Vi sarà anche una sezione interreligiosa con una delegazione musulmana. Il Congresso si concluderà la mattina di sabato 6 settembre, dopo la messa celebrata nella Chiesa di Santo Stefano degli Abissini in Vaticano, con l’udienza con Papa Leone XIV alle ore 9. Nel pomeriggio, i partecipanti ai lavori – circa 600 provenienti da 4 continenti – prenderanno parte alle ore 17:30 presso l’Auditorium Antonianum al Festival Mariano Internazionale Maria cantata dalle Culture condotto da Patrizia Ynestroza e da Fabio Bolzetta che ospiterà la consegna del Premio Mariano Internazional. Maria via di pace tra le culture, organizzato in collaborazione con FederFormazione, per promuovere un dialogo tra la fede cristiana e la cultura ispirato alla figura di Maria, Regina della Pace. Il programma integrale del XXVI Congresso Mariologico Mariano Internazionale è pubblicato sul sito www.pami.info.

