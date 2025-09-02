Anziani: Auser Sicilia, oltre 11mila coinvolti per un anno col progetto “Un filo d’argento”

Promuovere la socialità, l’invecchiamento attivo e migliorare la qualità della vita delle persone anziane: con questo obiettivo era nato “Un Filo d’Argento per la Sicilia”, il progetto di Auser Sicilia finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia. Dopo dodici mesi di attività, i numeri raccontano un successo oltre le aspettative. Grazie al coinvolgimento dei circoli Auser di Palermo, Termini Imerese, Milazzo, Messina, Marsala, Enna, Calascibetta, Montelepre e Ciminna, sono stati attivati servizi e iniziative che hanno raggiunto migliaia di anziani e le loro famiglie. I risultati raggiunti, verranno illustrati all’inizio dell’iniziativa che Auser Sicilia terrà il prossimo 3 Settembre alle ore 9.30 al San Paolo Palace Hotel di Palermo e che vedrà la partecipazione anche di Enrico Piron – della Presidenza nazionale di Auser e di Francesco Lucchesi della Segreteria Regionale Cgil servirà a indicare i temi della ripresa di iniziativa dell’Associazione.

Con il progetto sono stati assicurati: Centro di assistenza telefonica: 2.332 chiamate di ascolto e compagnia (obiettivo 1.500); corsi di informatica di base: 746 partecipanti (obiettivo 300); servizi di trasporto per strutture sanitarie e sociali: 1.080 accompagnamenti (obiettivo 300); consegna a domicilio di farmaci e spesa: 374 consegne (obiettivo 300); eventi conviviali e culturali: 6.874 presenze complessive (obiettivo 3.000).

