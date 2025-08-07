Diocesi: Ac Albenga-Imperia, al via il campo biblico a Nava

Dal cuore verde di Nava, tra i profumi della Liguria, si svolgerà un campo biblico – curato dall’Azione cattolica diocesana di Albenga-Imperia, settore adulti – da oggi al 10 agosto presso la Casa alpina del Sacro Cuore. Un’esperienza che non è solo vacanza, ma cammino spirituale, crescita personale e gioia condivisa.

Il campo ruoterà attorno al tema “Dall’Amore… per amare: dal caos al Logos”. Ogni giorno sarà scandito da momenti di riflessione, studio della Bibbia, preghiera e testimonianze, che guideranno i partecipanti a scoprire cosa significa vivere nella luce dell’amore di Dio. Le giornate termineranno con la celebrazione eucaristica. A guidare le riflessioni sarà mons. Lucio Fabbris, parroco della basilica concattedrale di Imperia, biblista e docente di Sacra Scrittura.

