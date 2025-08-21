Diocesi: Senigallia, proseguono al giovedì e alla domenica le visite guidate gratuite all’esposizione “Et incarnatus est”

Prosegue il duplice appuntamento settimanale con le visite guidate gratuite all’esposizione “Et incarnatus est” in corso alla Pinacoteca di Senigallia. Sino a fine agosto, ogni giovedì e domenica, dalle 21.30, esperti di storia dell’arte condurranno gratuitamente i visitatori alla scoperta di questo progetto giubilare “per riscoprire il dono della vita” come reca il sottotitolo.

Il ricco percorso espositivo è incentrato sul tema della maternità, soggetto che le curatrici Elide Oro e Lorenza Zampa hanno scelto di indagare e raccontare attraverso tre fasi cruciali, dandone una lettura su due piani paralleli e riportando alla luce opere pittoriche e scultoree uniche, convogliate in Pinacoteca dall’interno territorio diocesano. Per la prima volta, questo ampio ed eterogeneo patrimonio storico – artistico viene riunito ed esposto al pubblico in maniera inedita nelle grandi sale espositive di piazza Garibaldi, al Palazzo vescovile di Senigallia. Ecco dunque un arricchirsi delle aperture con le due visite guidate gratuite settimanali (non occorre prenotazione, visita in lingua italiana sino a disponibilità dei posti) per un approfondimento fra arte e cultura, proseguendo la scoperta poi nelle varie sedi dei musei diocesani delle Marche l’intero itinerario. La Pinacoteca di Senigallia è visitabile dal giovedì alla domenica, in orario 21-24, con ingresso gratuito.

