(Foto Calvarese/SIR)

“Vogliatevi bene tra di voi”. Lo ha detto il Papa, fuori testo, rispondendo alla prima domanda dei giovani durante la veglia a Tor Vergata per il Giubileo dei giovani. Leone XIV ha esortato l’immensa platea di giovani presenti e provenienti da tutto il mondo, sempre a braccio, a “volersi bene in Cristo”. “L’amicizia può veramente cambiare il mondo. L’amicizia è una strada per la pace”, ha assicurato il Pontefice.