Leone XIV: veglia a Tor Vergata, “cercate la giustizia, costruite un mondo più umano, servite il povero”

(Foto Stefano Costantino/POOL/SIR)

“L’amico che sempre accompagna la nostra coscienza è Gesù”. Lo ha assicurato il Papa, rispondendo in inglese alla terza e ultima domanda dei giovani, rivoltagli nella stessa lingua durante la veglia a Tor Vergata per il Giubileo dei giovani. “Volete incontrare veramente il Signore Risorto?”, ha chiesto Leone XIV alla folla sterminata di giovani che affolla la spianata dominata dalla Vela di Calatrava: “Ascoltate la sua parola, che è Vangelo di salvezza! Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano! Servite il povero, testimoniando il bene che vorremmo sempre ricevere dal prossimo! Adorate l’Eucarestia, fonte della vita eterna! Studiate, lavorate, amate secondo lo stile di Gesù, il Maestro buono che cammina sempre al nostro fianco”. “Ad ogni passo, mentre cerchiamo il bene, chiediamogli: resta con noi, Signore!”, il consiglio del Papa alla domanda sulla spiritualità: “Resta con noi, perché senza di Te non possiamo fare quel bene che desideriamo. Tu vuoi il nostro bene; Tu sei il nostro bene. Chi Ti incontra, desidera che anche altri Ti incontrino, perché la tua parola è luce più chiara di ogni stella, che illumina anche la notte più nera”.